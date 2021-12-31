В Україні подорожчає комуналка: у 2022 році перерахують тарифи на газ та воду

В Україні у 2022 році перерахують тарифи на доставку газу та воду. Крім того, після закінчення опалювального сезону переглянуть вартість електроенергії та газу

Зростання вартості комунальних послуг залежить від ситуації на світових ринках, інфляції, вартості ремонту та розміру зарплат в Україні. Наприклад, після подорожчання газу на 10% приблизно на 7% можуть подорожчати опалення та гаряча вода. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Збільшиться абонплата за газ. З 1 січня в Україні збільшать розмір абонплати на газ. Вона залежить від обсягів споживання блакитного палива за газовий рік (з жовтня минулого року до жовтня поточного) та тарифу. Тариф уже вирішили переглянути. Наприклад, для “Миколаївгаз” та “Харківгаз” з 2,148 до 2,388 грн.

Вартість газу та електроенергії можуть підвищити після закінчення опалювального сезону. Скільки коштуватиме струм і газ із травня 2022-го, досі не відомо, проте при цьому, з огляду на ситуацію на енергетичному ринку, зростання цін цілком можливе.

Вода подорожчає, документ опублікували на сайті Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг. Наприклад, “Київводоканал” підвищить ціни з 25,38 до 30,384 грн за куб. Рішення збільшити тарифи ухвалили через цілу низку факторів. Наприклад, для водоканалів підвищили тарифи на електроенергію, більше доводиться витрачати на теплоенергію, а також для технологічних потреб необхідно використовувати газ, ціна якого значно зросла.

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