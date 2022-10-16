В Україні почали діяти нові правила виїзду військовозобов’язаних громадян

Нові правила виїзду військовозобов’язаних громадян набули чинності з 13 жовтня. Зокрема, Кабінет міністрів дозволив ще декільком категоріям українців виїжджати з України під час дії воєнного стан

Про це повідомляє тематична спільнота “Юридичний порадник для ВПО”, передає NNS

Згідно з постановою уряду, з 13 жовтня додатково дозволено виїжджати за межі країни чоловікам у віці від 18 до 60 років, які:

належать до авіаційного персоналу;

є державними інспекторами з авіаційного нагляду;

є особами, уповноваженими на проведення перевірок Державіаслужби;

є працівниками Державного авіаційного підприємства “Україна”.

Прикордонники пропустять до іншої країни цих громадян за умови, якщо вони:

мають при собі документ, що посвідчує особу (наприклад, закордонний паспорт);

не мають заборон щодо перетинання державного кордону, у тому числі за рішенням суду;

прямують для роботи, виконання службових обов’язків за кордоном або тренажерної підготовки, що підтверджується відповідними документами.

Останній пункт передбачає, що така категорія громадян для підтвердження мети своєї поїздки повинна надати прикордонникам:

засвідчену суб’єктом авіаційної діяльності копію укладеного трудового договору (контракту) або укладений договір на проходження тренажерної підготовки між суб’єктом авіаційної діяльності чи особою авіаційного персоналу та організацією, яка базується за межами України;

підтвердження, надане Державіаслужбою, що особа належить до авіаційного персоналу та має відповідне посвідчення;

наказ суб’єкта авіаційної діяльності про проходження відрядження за межами України.

Громадяни України з числа авіаційного персоналу, які працюють або має намір працевлаштуватися у суб’єкта авіаційної діяльності (нерезидента) за кордоном, повинні мати:

копію договору із суб’єктом авіаційної діяльності (нерезидентом) або лист від нього про намір укласти трудовий договір (контракт), або копію укладеного договору на проходження тренажерної підготовки між особою авіаційного персоналу та організацією, яка базується за межами нашої держави;

підтвердження, надане Державіаслужбою, що особа належить до авіаційного персоналу та має відповідне свідоцтво;

дозвіл на виїзд з місця проживання з відповідними відмітками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Громадянин України, який є державним інспектором з авіаційного нагляду або особою, уповноваженою на проведення перевірок, у разі виїзду за межі України повинен мати наказ Державіаслужби про відрядження такої особи за кордон. Українці, які працють на державіапідприємстві “Україна”, зобов’язані показати прикордонникам наказ підприємства про відрядження працівника за кордон.

Незважаючи на постанову Кабміну, строк перебування за кордоном обмежується:

дією трудового договору або договору про проходження тренажерної підготовки – для авіаційного персоналу, який працює або має намір працевлаштуватися у суб’єкта авіаційної діяльності;

періодом відрядження – для всіх інших категорій осіб (авіаційний персонал, який працює у суб’єкта авіаційної діяльності (резидента), державні інспектори з авіаційного нагляду та особи, уповноважені на проведення перевірок).

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