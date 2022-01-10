В Україні можуть запровадити картки на продукти харчування, зокрема електронні. Механізми здійснення такого рішення вивчаються Офісом президента Володимира Зеленського. З якою метою планують таке нововведення

Про можливість запровадження продуктових карток заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Скептик.

Перспектива переходу частини населення на продуктові картки спричинена подорожчанням продовольства. Це сталося внаслідок різкого стрибка вартості російського газу.

Устенко вважає, що в українських умовах зниження чи скасування ПДВ на продукти харчування, навіть тимчасове, спричинить додаткові витрати з державного бюджету на адміністрування податків. А також зашкодить конкуренції між виробниками та реалізаторами продуктів харчування.

«У наших умовах це додатковий ризик для економіки», – вважає він.

А ось прийнятнішим варіантом, вважає економіст, могла б бути цільова фінансова підтримка. Вона аналогічна програмі «е-Підтримка», доступній тим, хто встановив на смартфоні урядовий додаток «Дія».

Олег Устенко навіть не виключив запровадження чогось на кшталт «продуктових карток». Такі карти діють у США для незаможних громадян.

«В Офісі президента позиція більш ніж чітка: насамперед мають отримати підтримку найбільш уразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і введення food stamps в системі «Дія» — так званих «продуктових чеків», як це практикується в США», — заявив Олег. Устенко, наголосивши, що «це антикризові заходи, які можуть вводитися за потребою».

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