В Україні планують заборонити розповсюдження інформації про військові підприємства

В Україні хочуть запровадити заборону на розповсюдження інформації про військові підприємства. Відповідний законопроект зареєстровано у парламенті

Дані, що стосуються їхнього розташування, персоналу, режиму та характеру роботи не підлягатимуть розголошенню у соцмережах, а також у засобах масової інформації. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Відповідний законопроект №7296, який передбачає заборону розповсюдження такої інформації, вже зареєстрований у парламенті.

За словами однієї зі співавторів цього законопроекту Ольги Совгірі, військовим адміністраціям хочуть надати ширші повноваження. Зокрема, вони визначатимуть підприємства оборонного призначення, які підлягатимуть забороні на поширення інформації.

Так, заборонять висвітлювати у ЗМІ та соцмережах такі дані про підприємства оборонної галузі:

режим роботи;

про характер виконуваної ними роботи;

про їхнє розташування;

про чисельність і штат працівників;

про тривалість робочих змін;

про обсяг і номенклатуру продукції.

“Метою такого доповнення є забезпечення безпеки відповідних підприємств та їхніх працівників”, – пояснила авторка законопроекту.

Каталізатором появи такого документа стала ракетна атака на завод під Києвом, який займається виробництвом військової техніки. Військові РФ вдарили по цьому оборонному підприємству нібито після того, як на одному з українських телеканалів показали сюжет, як працює завод у воєнний час. Ракетний обстріл цього підприємства вважають помстою за крейсер “Москва”, який було підбито українською ракетою “Нептун”.

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