В Україні планують скоротити обсяги споживання газу – до чого готуватися громадянам

В Україні скоротять обсяги споживання газу. Наша країна має обходитись лише газом власного видобутку. Водночас Україна продаватиме за кордон свою електроенергію

Крім того, в Міненерго України сподіваються, що з допомогою іноземних фірм наша країна взагалі швидше перейде на безвуглецеві технології видобутку енергії.

Про такі плани розповів очільник Міненерго Герман Галущенко під час зустрічі з представниками США – в.о. тимчасового повіреного США у справах України Аланом Перселлом і директором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джимом Хоупом. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Герман Галущенко розповів, що Україна має намір найближчими роками зменшити залежність від енергетики, побудованої на спалюванні вуглеводнів, і збільшити питому вагу безвуглецевої енергії. У цьому наш уряд розраховує на допомогу USAID. Нові проекти мають намір почати втілювати одразу після війни.

Крім того, Україна націлена на продаж надлишку електроенергії країнам Європи. На думку Галущенка, від того буде обопільна вигода і європейцям, і українцям. Європі це допоможе зменшити енергетичну залежність від російського газу, а Україні такий продаж електроенергії допоміг би зменшити фінансову діру в секторі електроенергетики.

“Зараз ми плануємо збільшити комерційний експорт. Це важливо для нас, тому що на ринку електроенергії виник дефіцит через зниження рівня розрахунків внаслідок війни. З іншого боку, збільшення експорту української електроенергії дасть змогу європейським державам значною мірою замістити російський газ”, – поділився міркуваннями Галущенко.

Крім того, Україна буде скорочувати споживання газу. Обсяг його споживання мають намір скоротити до обсягу власного видобутку. Це дозволить нашій країні не залежати від імпортованого (а по суті російського газу). Нагадаємо, що перед війною газ вітчизняного видобутку покривав дві третини від потреб України. Тобто, третину від обсягу споживання нам доводилось купувати.

Про те, що зараз такий варіант можливий, нещодавно розповідав і колишній керівник Нафтогазу Андрій Коболєв. На думку Коболєва, до початку опалювального сезону доведеться зробити ревізію багатьом приміщенням і вимкнути опалення там, де їх не використовують. Крім того, можливо, доведеться переглянути в бік зниження температурний режим у приміщеннях, в тому числі й житлових.

Скорочення обсягів споживання газу вже відбулося через зупинку багатьох підприємств, які працювали на газі, а також через те, що багато українців покинули країну з початком війни.

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