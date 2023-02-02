В Україні планують розширити заборону на використання пластикових пакетів – від яких товарів доведеться відмовитись

Народні депутати хочуть розширити заборону на використання пластикових пакетів. Від якої продукції доведеться відмовитись українцям

З 1 січня 2023 року в українських торгових мережах та закладах громадського харчування остаточно заборонили використання надтонких і тонких пластикових пакетів. Тепер народні депутати хочуть розширити цю заборону ще й на використання продукції з оксорозкладного пластику і одноразових пластикових виробів..

Відповідний законопроект №6077 “Про заходи щодо запобігання та зменшення негативного впливу пластикових виробів на навколишнє середовище” внесло до Верховної Ради Міністерство захисту навколишнього середовища. Про це розповідає НСН

В Україні планують розширити заборону на використання пластикових пакетів

Новим документом вводиться заборона на обіг та розповсюдження одноразових пластикових виробів, таких як ватні палички, соломинки, одноразовий посуд, харчові контейнери, контейнери та ємності для напоїв із пінополістиролу, тощо. Також заборона стосується всіх виробів з оксорозкладного пластику, крім контейнерів з біорозкладного пластику і склянок з целюлози з полімерним покриттям (“паперові” стаканчики).

У разі ухвалення цього законопроекту, заборонено буде не лише поширювати та продавати такі вироби в Україні, а й експортувати їх до інших країн.

Документ також передбачає запровадження обов’язкового європейського маркування для одноразових виробів, що містять пластик, але не підпадають під обмеження. До них належать вологі серветки, тютюнові вироби із фільтрами тощо.

Споживачів хочуть стимулювати переходити на альтернативу пластику, наприклад, зобов’язати торговельні мережі та заклади харчування надавати знижку щонайменше 10% за багаторазову тару. Також у законопроекті йдеться про надання підтримки підприємствам, які переорієнтують діяльність на виробництво альтернатив пластику, зокрема, в рамках держпрограми “Доступні кредити 5-7-9%”.

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