В Україні планують подовжити воєнний стан і мобілізацію – що відомо про терміни

Верховна Рада планує подовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні. Стало відомо на який строк

Верховна Рада має намір найближчими днями знову подовжити терміни дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.

Про це повідомив член фракції “Голос” Ярослав Железняк, інформує НСН.

В Україні планують подовжити воєнний стан і мобілізацію

“В найближчі дні Парламент знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. Це буде вже восьме голосування Парламенту за воєнний стан від початку війни”, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Строк дії останнього поодовження воєнного стану та мобілізації в Україні був встановлений у травні і діє 18 серпня 2023.

За його словами, подовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Железняк також зауважив, що спочатку президент має подати до Ради відповідні укази, які затвердить профільний комітет (з питань оборони) та за які потім проголосують у сесійній залі нардепи.

Для ухвалення відповідного рішення необхідно набрати понад 226 голосів народних обранців.

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