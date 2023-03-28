В Україні планують підняти мінімальну зарплату – названі дати та суми

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким в Україні планують поетапно підняти мінімальну зарплату протягом 2023 року, починаючи з 1 квітня

Про це повідомляє Верховна Рада України, інформує НСН

Відповідні зміни пропонується внести до Закону про Державний бюджет України.

В Україні планують підняти мінімальну зарплату – подробиці законопроекту

Так, законопроєкт 8431 передбачає збільшення місячного розміру мінімальної зарплати у кілька етапів:

з 1 квітня – 7370 грн;

з 1 липня – 8107 грн;

з 1 жовтня – 8918 грн.

Нагадаємо, що минулого року під час складання проєкту державного бюджету на 2023 рік було ухвалено рішення відмовитися від запланованого збільшення показників мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на наступний рік. Це було зроблено у світлі економічної ситуації в Україні, викликаної війною, що триває.

Наразі невідомо, чи буде ухвалено законопроєкт, спрямований на зміну цього рішення.

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