Кабмін планує надрукувати та розіслати близько 900 тисяч мобілізаційних повісток до кінця року. Скільки грошей на це планують витратити.

Уряд України виділив на централізований друк повісток для військовозобов’язаних 71 мільйон 820 тисяч гривень. Ці гроші призначені для друку та розсилки 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.

Про це повідомляє “Українська правда”, посилаючись на розпорядження Кабінету міністрів, яке є у розпорядженні видання, прийняте 24 вересня, передають “Новини України – НСН”.

Кошти виділяються Міністерству оборони із резервного фонду державного бюджету. Планується, що кожного місяця друкуватиметься близько 300 тисяч повісток.

Вони будуть надсилатися військовозобов’язаним та резервістам рекомендованими поштовими відправленнями з описом вкладення та повідомленням про вручення.

В Україні планують надрукувати 900 тисяч мобілізаційних повісток – скільки грошей на це виділено

Порядки денних формуватимуться на основі даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Вони викликатимуть громадян до районних (міських) ТЦК та СП.

Як відомо, у липні 2024 року уряд упорядкував механізм централізованого друку та відправлення повісток поштою. Друк буде здійснюватись або безпосередньо Міністерством оборони, або державними підприємствами поліграфічної галузі, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Міністерство оборони має звітувати про використання виділених коштів до 28 грудня 2024 року, надавши звіт Міністерству економіки, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі.

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