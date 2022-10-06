В Україні підвищили декретні виплати: на скільки збільшилася сума допомоги

В Україні підвищили декретні виплати. У Фонді соціального страхування розповіли на скільки збільшився розмір допомоги

У Фонді соціального страхування повідомили, що розмір допомоги збільшився до 49,5 тис. грн. Це на 4,6 тис. грн. більше у порівнянні з минулим роком.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У прес-службі відомства повідомили, що таку декретну допомогу отримали українки за підсумками серпня. Відзначено, що з початку року за виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами звернулися близько 80 тисяч українок. ФССУ продовжує фінансування допомоги, незважаючи на військове становище, неможливість деяких роботодавців обробити е-лікарняні своїх співробітниць і навіть при виїзді застрахованих осіб за кордон.

Як відомо, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається одним платежем на підставі листка непрацездатності, який створюється з 30-го тижня вагітності. Розмір виплати визначається шляхом множення суми середньоденної зарплати на число днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Як правило, він триває 126 календарних днів.

При передчасних, багатоплідних пологах, а також у разі виникнення ускладнень до основного додатково видається листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, він також оплачується ФССУ.

Фонд компенсує 100% втраченої зарплати жінки незалежно від тривалості її страхового стажу.

Особам, у яких протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку стаж становить менше шести місяців, допомога розраховується виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачуються страхові внески. Вона не може бути більшою за розмір допомоги, що обчислюється із дворазового розміру мінімальної зарплати.

Дата надання виплати залежить від дати, коли роботодавець надає співробітниці заяву-розрахунок по лікарняному. Застраховані жінки можуть стежити за фінансуванням декретних виплат на телеграм-каналі ФССУ за адресою https://t.me/socialfund.

В Україні можна оформити декретні виплати онлайн – як це зробити