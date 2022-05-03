В Україні перевірятимуть бізнес, який необґрунтовано підвищує ціни на товари

Державна податкова служба України повідомляє про перевірку бізнесу, який підвищує ціни на товари і попереджає про встановлену законом відопвідальність

Законом № 2173-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану» податковим органам, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, надано повноваження на здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення».

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті biz.ligazakon.net

Відтепер і до припинення або скасування воєнного стану в Україні, податкові органи здійснюватимуть контроль за дотриманням платниками податків вимог законодавства щодо встановлених державою фіксованих цін, граничних цін та граничних рівнів торговельної надбавки (націнки), крім контролю цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг шляхом проведення фактичних перевірок.

Такі перевірки будуть проводитися, зокрема, у випадку:

отримання у встановленому законодавством порядку від державних органів або органів місцевого самоврядування інформації, що свідчить про можливі порушення платником податків законодавства про ціни і ціноутворення;

отримання письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

ДПС закликає платників податків не допускати необґрунтованого підвищення цін на товари, що мають істотну соціальну значущість для населення, та попереджає про встановлену законодавством відповідальність (вилучення необґрунтовано одержаної виручки та штраф).

В Україні окремо по регіонах встановлять граничні ціни на продукти, транспорт і оренду житла