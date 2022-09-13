В Україні пенсії мають перерахувати через інфляцію: що відомо про цифри

В Україні у 2023 році пенсії мають перерахувати через різку інфляцію цього року. Що про це стало відомо

Наступного року всі пенсії українців мають зрости завдяки березневій індексації. В уряді обіцяють, що індексацію пенсій обов’язково буде закладено в проект держбюджету на 2023 рік. Проте, ніхто не знає, чи будуть гроші на підвищення пенсій. При цьому, якщо навіть вони і будуть, то мінімальна пенсія українців буде, у кращому разі, вдвічі нижчою від реального прожиткового мінімуму.

Про це розповів obozrevatel, спираючись на коментарі опитаних експертів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Вже до кінця поточного року мінімальна пенсія в Україні має становити 2093 гривні. Однак ще на початку січня 2022 року Мінсоцплітики наводило розрахунки, за якими реальний прожитковий мінімум у країні мав становити 3962 грн. А якщо врахувати прогноз інфляції щодо 2022 року, який дорівнює 33%, то реальний ПМ на кінець цього року має становити 5269 гривень. Це більш ніж удвічі перевищить мінімальну пенсію.

У березні 2023 року має відбутися щорічна індексація пенсій, і вона буде передбачена у проекті бюджету. Проте не факт, що на неї будуть гроші. Це визнають і у Раді, і в Кабміні. Втім, навіть якщо гроші на індексацію будуть, то вона й близько не компенсує реального падіння пенсії.

Як розраховують розмір індексації?

Розмір індексації складається з 50% інфляції попереднього року (у 2023 році це буде мінімум 16%) та з 50% приросту середньої зарплати по Україні за попередні три роки. При цьому 2022 може доволі відчутно потягнути частину, яка розраховується по зарплаті, вниз. Адже цього року через війну у багатьох українців різко знизилися зарплати. Причому у багатьох вони стали наполовину нижчими.

Тому, хоч і пенсії номінально стануть вищими, проте розраховувати на підвищення пенсій чи хоча б на утримання їх на рівні купівельної спроможності 2022 року, українцям не доводиться.

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