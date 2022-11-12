В Україні оновили список для виїзду за кордон: хто з чоловіків може отримати дозвіл

Під час воєнного стану та загальної мобілізації чоловікам призовного віку заборонено перетинати кордон, але не всім. В Україні розширили список для виїзду за кордон

Поки військова агресія росії триває, чоловікам-громадянам України, віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено. Проте навіть у цих суворих правилах існують певні обмеження. Про це повідомляє NNS

Як розповів адвокат Денис Соловей, станом на сьогоднішній день виключення розповсюджуються на ті категорії чоловіків, хто має документ, що підтверджує наявність відстрочки від призову, а також повідомлення щодо зарахування на спеціальний військовий облік. Також перетин українського кордону можуть дозволити й за наявності висновку військово-лікарської комісії про непридатність.

Список для виїзду за кордон під час воєнного стану розширили

Хто має право на виїзд

Станом на сьогоднішній день обмеження на перетин державного кордону не поширюються на чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. Або на утриманні яких є дитина з інвалідністю, нагадує адвокат.

Крім того, виїзд можуть дозволити усиновителям, опікунам, або тим громадянам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час захисту держави, а також:

учасникам бойових дій – на лікування та реабілітацію;

військовослужбовцям, які виїжджають на воєнну підготовку;

морякам, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден чи проходження практичної підготовки на судах;

діячам культури для благодійного збору коштів та представлення України на міжнародному рівні;

спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки для участі в офіційних міжнародних змаганнях та тренувальних зборах;

працівникам залізничного транспорту;

водіям транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають відповідну ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

водіям-волонтерам, в тому випадку, коли вони перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу.

Джерело – TELEGRAF.

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