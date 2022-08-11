В Україні оновлено тарифи на газ – у якого постачальника одна з найнижчих цін

Компанії, які займаються постачанням газу українським споживачам, виставили серпневі тарифи на газ. Несподіванок на вітчизняному ринку газу не сталося: ціни практично залишились незмінними. Але все ж таки є деякі нюанси, про які слід знати клієнтам, що хочуть змінити постачальника

Оновлені тарифи на газ опублікувало видання Gazpravda. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Постачальники газу, яких на українському ринку залишилося загалом тільки 10, опублікували нові, серпневі, тарифи на газ. Практично всі вони залишилися незмінними: від 7,70 грн за кубометр до 9,99. При цьому деякі з них не готові брати нових клієнтів. Тому, за всього багатства вибору, “перебіжчикам” одна дорога – до Нафтогазу.

Із 10 компаній, які залишилися на ринку постачання газу, у шести ціни на газ нижчі 8 грн за кубометр. І тільки у решти чотирьох вони вищі. Втім, ні у кого тариф на газ не перевищує 10 грн.

Таким чином, серпневі тарифи на газ вийшли такі:

“Однак деякі з невеликих постачальників пропонують зазначені річні тарифні плани лише своїм діючим клієнтам. Тоді як за бажання підключитися до них новим потенційним клієнтам пропонують лише місячну ціну, значно вищу за річну. Тому радимо уважно вивчати умови та тарифні плани в випадку переходу до таких постачальників”, – пише видання.

Тому для нових споживачів газу або для тих, хто вирішив змінити постачальника, на сьогодні альтернативи фактично не залишилося. Усім одна дорога – до Нафтогазу. Після того як у травні до Нафтогазу приєднали понад 10 млн абонентів збанкрутілих обласних газових компаній, на обслуговуванні у цієї компанії опинилося 98% українських побутових споживачів. Усім їм Нафтогаз продає блакитне паливо за ціною 7,96 грн за кубометр. На сьогодні це – одна з найнижчих цін на ринку газу.

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