В Україні очікуються небезпечні погодні умови – у яких регіонах буде найхолодніше

Україна опиниться у зоні холодних повітряних мас. Метеорологи Укргідрометцентру попередили про небезпечні погодні умови у низці регіонів країни

У період з 19 по 20 квітня 2022 року у більшості регіонів України очікується різке похолодання. Заморозки на ґрунті досягнуть -3 градусів за Цельсієм. У повідомленні Укргідрометцентру йдеться про зниження температури повітря на Київщині у нічний час доби. У зв’язку з цим, оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Ще холодніше в ніч із 19 на 20 квітня буде на Заході України, а також у Вінницькій та Житомирській областях. На території цих регіонів оголошено II рівень небезпеки, помаранчевий у зв’язку зі зниженням температури повітря до -5 градусів.

І рівень небезпеки, жовтий, також оголошений у Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Стовпчики термометрів у зазначених регіонах опустяться до позначки -3 градуси.

Українські синоптики просять жителів України тепліше одягатися 19 і 20 квітня, щоб не наражати себе на ризик отримати переохолодження. Чутливі до холодів сходи ранніх овочів бажано вкрити плівкою, щоб захистити від заморозків.

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