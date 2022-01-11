Найближчими днями очікується різке зниження температури повітря. Прогнозують морози до -23 градусів

У середу, 12 січня, в Україні очікується посилення морозу. На дорогах, як і раніше, буде слизько – ожеледиця.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля.

У ніч на 12 січня стовпчики термометрів опустяться до -10-18 градусів, а вдень на більшості території України триматиметься мороз у межах -7-12. Холодне буде на півночі – до -14 вдень.

Істотних опадів у середу в Україні не передбачається, але через поривчастий вітер із Півночі температура повітря відчуватиметься на кілька градусів нижче.

У Києві 12 січня вночі очікується до -14, а вдень утримуватиметься мороз до -12. Очікується сильний вітер та ожеледиця.

За прогнозом Діденко, морози продовжуватимуть посилюватися і у четвер, 13 січня. Очікується до -15-20, а на півночі та північному сході до -20-23 градусів.

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