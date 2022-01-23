Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з похолодання. Синоптики обіцяють повернення снігопадів та морозу

За прогнозами синоптиків снігопади знову повернуться до більшості областей країни, а вночі температура повітря опуститься до -18 градусів. Сніговий покрив подекуди досягне 145 сантиметрів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Згідно з прогнозом “Укргідрометцентру”, у понеділок, 24 січня, в Україні очікується похолодання. Синоптики прогнозують сніг у східних, центральних та деяких південних областях. В інших регіонах опадів не очікується. Температура повітря вдень опуститься до -2…-6 градусів, уночі на заході похолодає до -11…-13 градусів, на півдні та сході стовпчики термометрів опустяться до -4…-9 градусів, у Києві у понеділок буде від -3 до -5 градусів. Вітер північний, 5-10 м/с.

У вівторок, 25 січня, морози посиляться у західних областях. Синоптики передають зниження температури до -16…-18 градусів. У центрі та на півночі вночі також очікуються морози – від -9 до -11 градусів. Вдень термометри на півночі від -6 до -8 градусів, на заході буде від -1…-3 градусів, на півдні та сході – від -2 до -4 градусів. У Києві очікується від -5 до -7 градусів вдень, і до -9…-11 градусів уночі. Снігопади цього дня відбудуться у всіх областях, крім Київської, Чернігівської, Черкаської, Вінницької, Житомирської та Сумської. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У середу, 26 січня, температура повітря поступово підвищуватиметься. Вдень синоптики передають у середньому від -1 до -4 градусів, уночі температура опуститься до -5…-7 на заході, до -12…-14 у північних областях, до -9…-11 градусів на сході. . Протягом дня очікується похмура погода, подекуди зі снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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