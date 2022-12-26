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В Україні очікується погіршення погодних умов – прогноз на 27 грудня

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прогноз погоди на 27 грудня в Україні
Національна служба новин - NNS

Завтра, 27 грудня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Прогноз погоди від синоптика Наталі Діденко

Зокрема, дощитиме, подекуди буде мокрий сніг та здійметься сильний вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, інформує НСН

У Києві опади розпочнуться вже сьогодні ввечері – піде мокрий сніг. За її прогнозом, дощ та мокрий сніг охоплять більшість нашої території.

В Україні очікується погіршення погодних умов

В Україні очікується погіршення погодних умов - прогноз на 27 грудня

«Погода завтра буде некомфортною, бо до опадів приєднається рвучкий, часом сильний, вітер. Обережно», – попередила Діденко.

За даними синоптикині, максимальна температура повітря в більшості областей становитиме +3…+9 градусів, на північному сході та сході свіжіше, +1…+3 градуси.

У Києві опади розпочнуться вже сьогодні ввечері – піде мокрий сніг, а завтра у столиці йтиме переважно дощ.

«Вітер очікується рвучкий, до сильного», – зазначила Наталя Діденко
.

За її даними, температура повітря найближчої ночі у столиці очікується близько -1…0, а завтра вдень -близько +5 градусів.

Прогноз погоди на грудень від синоптиків — чи будуть морози та сніг

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