Національний банк України вже цього тижня планує ввести обмеження на перекази з картки на картку.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю “Економічна правда“, передають “Новини України – НСН”.

“Я думаю, що зараз ми фіналізуємо остаточне рішення, а наступний тиждень (з 12 по 18 серпня, – ред.) будемо розглядати його на правлінні”, – сказав він.

Пишний зазначив, що після анонсу в травні обмежень “ми викликали просто шквал критики і нерозуміння у свій бік”.

За його словами, частину часу присвятили комунікації з волонтерським середовищем.

В Україні обмежать перекази з картки на картку вже цього тижня – НБУ

“Ми провели з волонтерами кілька зустрічей, зібрали зворотний зв’язок. Показали, як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, та дали відповіді на запитання. Градус обговорення знизився. Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував”, – додав він.

Пишний повідомив, що для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами “дропів” потрібні також зміни до законодавства.

“Отже, нам потрібно йти у парламент. Там ми повинні бути готовими до відповідного рішення та дискусії. Те, що “дропи” є бідою для державного бюджету – це факт. Думаю, що це дуже матеріальні суми, які можна спрямувати до бюджету, якщо будемо наполегливими та успішними у цьому питанні”, – сказав Пишний.

Як повідомлялося, НБУ допрацьовує проект рішення, який передбачає ліміти на вихідні операції “з картки на картку”. Наразі обговорюється варіант лімітів – не більше 30 операцій і до 100 тисяч гривень на місяць в одному банку.

НБУ пояснив запровадження лімітів небезпечним зростання використання карткових рахунків для проведення транзитних операцій з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

“Ми побачили, що українці надають свої картки в оренду. Ви віддаєте свою картку в оренду злочинцям, наркодилерам, тим хто забезпечує роботу незаконних казино і за вашою карткою відбуваються розрахунки, а ви насправді не маєте до того жодного відношення”, – заявляв Пишний в травні.

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