В Україні нові одяг та взуття стають дефіцитом – в чому справа

В Україну перестали завозити нові одяг та взуття – вони стають дефіцитом.. Закордонні бренди до нас зараз майже не надходять, а власне виробництво з об’єктивних причин впало. Таким чином, незабаром вся Україна одягнеться в секонд-хенд

Про те, що відбувається на українському ринку одягу, розповіло видання Forbes Україна. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Ще у 2019-2020 році закордонним брендам належало понад половину всього українського ринку одягу та взуття. Ще 30% припадало на частку секонд-хенду, а українські виробники задовольнялися скромними 11%.

Однак із початком війни ситуація кардинально змінилася. За словами CEO мультибрендового fashion-ритейлера ARGO Павла Савчука, поки що на складах компанії вистачає товару, проте більшість того, що там є – сезонний одяг, який завезли ще до війни. Наразі імпорт скоротився більш ніж удвічі.

Багато магазинів, які торгували брендовими речами, як закрилися з початком війни, так і досі ще не повернулися на український ринок.

Крім того, багато товарів, замовлених ще в довоєнний час, поки в Україну не доїхало. Справа в тому, що ввозити одяг із-за кордону зараз непросто. Одяг та взуття цивільного призначення не входять до критичного імпорту. Тому компанії-імпортери не мають змоги купувати валюту для того, щоб оплатити замовлення.

Якщо валютні обмеження для рітейлерів, які торгують брендовим імпортом, залишаться, то до осені дефіцит цих товарів та нового одягу в Україні посилиться.

“Буде дефіцит. Ми виробляємо лише 20% одягу та взуття в Україні. Цього недостатньо”, – каже CEO “Intertop Україна” Сергій Бадрітдінов.

Таким чином, вже до осені-зими цього року українці можуть залишитися без нового одягу. Якщо тільки не брати до уваги військове обмундирування, при закупівлі якого діють зовсім інші правила.

Щоправда, залишається ще секонд-хенд. Справжні знавці процесу вміють серед тамтешніх речей відшукати вінтажні речі, які можуть дати фору будь-якому пихатому бренду. А отже, зовсім без одягу українців не залишать – будемо доношувати.

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