В Україні намітився ажіотажний попит на товари однієї групи: що масово скуповують українці

В Україні намітився ажіотажний попит на товари однієї групи. Продавці не можуть пригадати такого обсягу продаж у цьому товарному сегменті. Кажуть, що зараз щоденна кількість проданих товарів цієї групи приблизно у два десятки разів перевищує звичайну

Йдеться про обігрівачі усіх видів, що живляться від електрики. Про ажіотажний попит на товари цієї групи розповів комерційний директор COMFY Іван Павлік. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Отже, за словами топ-менеджера, попит на обігрівачі різко зріс ближче до кінця літа. А з настанням календарної осені покупці активізувались як ніколи. Цими днями українці купують в десятки разів більше товарів цієї групи.

“Якщо порівнювати з минулим роком, то попит на обігрівачі виріс приблизно у 20 разів. Йдеться про будь-які види обігрівачів – від класичних масляних до більш сучасних керамічних панелей”, – каже Іван Павлік.

Взагалі, цьогоріч особливо виражена сезонність попиту на різні групи побутових приладів, каже комерційний директор. Влітку був підвищений попит на кондиціонери, вентилятори та взагалі на все, що охолоджує. А ось тепер пішли в хід обігрівачі.

Крім обігрівачів, користується підвищеним попитом іще одна група товарів. Це – цифрова техніка для віддаленої роботи. Адже зараз дуже багато українців перейшли на віддалений формат роботи. І відповідно в сім’ях зросла потреба на персональні знаряддя праці: звичайні стаціонарні комп’ютери, ноутбуки, планшети, роутери. Адже, якщо в сім’ї хтось віддалено працює або дистанційно навчається, то одного комп’ютера буде замало. Тоді вже свого девайсу потребує кожний член сім’ї.

“І навчання, і робота у такому форматі потребує певної мобільності й автономності, тож попит на ноутбуки та необхідну периферію – миші, клавіатури, МФП, монітори – суттєво зріс”, – каже топ-менеджер.

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