Аналітики дають несприятливий прогноз щодо національної валюти. Як може змінитися курс долара найближчим часом

В Україні вже найближчим часом курс долара може злетіти до 60 гривень. Це станеться у разі початку повномасштабного воєнного протистояння з Російською Федерацією. Такий, дуже несприятливий, прогноз для національної валюти дав у коментарі одному з українських медіа-ресурсів аналітик компанії “Центр біржових технологій” (ЦБТ) Максим Орищак. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Якщо це станеться, то обвальної девальвації гривні не уникнути.

Причини зростання курсу долара

По-перше, через те, що всі розповіді про непереможність української армії – це утопія на тлі реалій. Україна зовсім не готова протистояти потужній і технологічно розвиненій військовій машині східного сусіда.

По-друге, навіть якщо нам нададуть допомогу союзники (а в цьому є сумніви, адже втягування в цю війну, наприклад, США може призвести до фатальних наслідків не лише для Європи), то все одно військові дії відбуватимуться на території України. Отже, інвестори втечуть від нас подалі і надовго. Це не може не призвести до зростання курсу долара.

“Політична обстановка непроста. Тому робити оптимістичні прогнози, знаючи багаторічний конфлікт між країнами, дещо неправильно. Крім того, різні недомовленості та конфлікти між Росією та США, або Росією та ЄС щодо газового питання лише посилюють ймовірність втягування України, як територіально привабливої країни, у військові дії”, – каже Орищак.

Проте, крім можливих військових дій, є ще одна, більш реальна, причина, яка може призвести до обвалу української національної валюти. Гривня може обвалитися під тиском несприятливої економічної ситуації. І тут, як не парадоксально, утримати гривню від дворазового знецінення може розповсюдження штаму коронавірусу Омікрон.

Якщо Омікрон почне активно захоплювати Європу, і вона закриє свої кордони, це зупинить відтік робочої сили з України. Громадяни будуть змушені залишатися в рідній країні і шукати собі роботу саме тут. Такий сценарій виявиться сприятливим для гривні. І курс долара зростатиме повільно, як було закладено у прогнозах.

Та якщо кордони Євросоюзу залишаться відкритими, масового відпливу трудових ресурсів з України не уникнути. Життя стрімко дорожчає, виробництво згортається. Більшості громадян працездатного віку тут уже “нічого ловити”.

Природно, що в цьому випадку бюджет наповнювати буде нічим, окрім поспішно надрукованих “фантиків” із водяними знаками. У цьому випадку обвал гривні також є неминучим.

“Відтік населення, при скороченні купівельної спроможності людей, обіцяє зростанням заборгованості і з оплати “комуналки”, і перед банківським сектором в цілому в частині збільшення кількості поганих кредитів. Ці причини лише підтримують ідею, що гривня впаде щонайменше вдвічі до долара США “, – підсумував аналітик.

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