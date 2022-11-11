В Україні на місяць продовжили відстрочку від призову на військову службу – кого стосується

Уряд на місяць продовжив відстрочку від призову на військову службу для однієї категорії українців

Кабінет міністрів продовжив на один місяць відстрочку від призову на військову службу для заброньованих військовозобов’язаних.

Відповідну постанову Кабміну № 1259 від 4 листопада опубліковано на Урядовому порталі, передає NNS

“Установити, що терміни дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно з постановою Кабінету міністрів від 3 березня 2022 року № 194 , які не закінчилися на день набрання чинності цією постановою, продовжуються автоматично на один місяць”, — йдеться у документі.

Також відомо, що жовтні президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу в Україні.

Бронювання українців під час війни

Після запровадження в Україні воєнного стану та оголошення загальної мобілізації, чимало роботодавців стикнулись з питанням, як забронювати працівника від мобілізації.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань.

Отже, основною умовою для бронювання працівників є виконання роботодавцем мобілізаційних завдань.

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Крім цього, заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше наголосила, що в Україні наразі не планують проводити додаткову мобілізацію, адже Генштабу вистачає тих людей, які були призвані на військову службу.

Маляр пояснила, що хоча зараз і вистачає тих людей, які були мобілізовані, усе залежатиме від ситуації на фронті.

“Ми всі маємо усвідомлювати, що в країні йде війна. Ми можемо припускати різні сценарії розвитку подій. І ми з вами повинні бути готовими до розвитку всіх цих сценаріїв”, – зазначила заступниця міністра оборони.

Дерело: PRO ГРОШІ.

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