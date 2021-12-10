Стипендії для студентів в Україні хочуть підвищити . Щомісячну виплату пропонують підняти до 6500 гривень

Стипендію у розмірі мінімальної зарплати можуть запровадити для однієї категорії студентів вищих навчальних закладів – мешканців окупованих територій. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Таку ідею висловила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами Верещук, останніми роками чисельність студентів, які приїжджають в Україну навчатися з окупованої території, знизилася. Звичайно, на це є багато об’єктивних причин. Проте неабияку роль грають і суб’єктивні. Зокрема, молодим людям просто не вистачає грошей для того, щоби навчатися далеко від сім’ї.

Тому уряд шукає шляхів для стимулювання цих молодих громадян України. Зокрема, їх пропонують заохочувати до навчання в Україні і в такий спосіб – шляхом підвищення стипендій. Ірина Верещук сподівається, що її пропозицію підтримають в уряді. Це дозволить затримати в Україні здібну молодь, яка зараз проживає на території анексованого Криму та на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

2 грудня Кабмін вирішив збільшити у вишах квоту на отримання стипендії з 30-35% до 40-45%. Стипендію, як і раніше, отримуватимуть студенти стаціонарної форми навчання, які навчаються за кошти бюджету. Проте чисельність одержувачів побільшає, та й сама стипендія з 1 січня стане вищою.

Зокрема, учням ПТУ підвищать виплати з 490 гривень до 1250, у навчальних закладах, що передують вищій освіті, стипендії зростуть з 980 до 1510 гривень. А для учнів вишів щомісячна виплата становитиме 2000 гривень.

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