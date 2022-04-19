В Україні можуть подовжити дію військового стану – до якого числа

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №7300 “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт парламенту, передає NNS

Документом передбачено продовжити термін дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року на 30 діб.

Президент вніс до парламенту цей проєкт закону 19 квітня. Документ передано на розгляд керівництву ВР.

Попередні два укази Зеленського про воєнний стан також охоплювали періоди у 30 днів.

24 лютого президент російської федерації володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення до України.

Російські війська обстрілюють та руйнують ключові об’єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Військовий стан в Україні було введено 24 лютого після вторгнення РФ. 15 березня Верховна Рада подовжила дію військового стану до 25 квітня.

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