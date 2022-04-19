Україна

В Україні можуть подовжити дію військового стану – до якого числа

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Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №7300 “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт парламенту, передає NNS

Документом передбачено продовжити термін дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року на 30 діб.

В Україні можуть подовжити дію військового стану – до якого числа

Президент вніс до парламенту цей проєкт закону 19 квітня. Документ передано на розгляд керівництву ВР.

Попередні два укази Зеленського про воєнний стан також охоплювали періоди у 30 днів.

24 лютого президент російської федерації володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення до України.

Російські війська обстрілюють та руйнують ключові об’єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Військовий стан в Україні було введено 24 лютого після вторгнення РФ. 15 березня Верховна Рада подовжила дію військового стану до 25 квітня.

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