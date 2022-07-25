В Україні можуть обмежити доступ до Google та YouTube – у яких регіонах заблокують інтернет

Багатьом українцям незабаром можуть обмежити доступ до Google та YouTube. На деяких територіях України заблокують доступ до інтернет-ресурсів

Громадянам, які залишилися на окупованій території, можуть обмежити доступ до Google та YouTube. Окупаційна влада всіляко обмежуватиме їм доступ до українських інтернет-ресурсів.

Таку версію розвитку подій оприлюднив американський інститут вивчення війни (ISW), пише sud.ua. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Розуміючи важливість ідеологічної складової, окупаційна влада намагатиметься всілякими шляхами обмежити мешканцям окупованих територій доступ до українського інформаційного контенту. Як стверджують аналітики ISW у своїй публікації, на території Херсонської області вже забороняють використання месенджера Viber.

Однак це лише початок. Незабаром на непідконтрольній території можуть розпочати блокування Google та YouTube. Ймовірно, російські загарбники дедалі міцніше затягуватимуть інформаційний зашморг для мешканців окупованих територій. Інформаційний простір всіляко зачищатимуть і контролюватимуть, щоби уникнути поширення будь-якого антиросійського контенту в захоплених регіонах.

Тому вже найближчим часом мешканці окупованих територій можуть опинитись у повному інформаційному вакуумі, де їм буде доступна лише проросійська пропаганда із “потрібних” джерел.

Як позбутися російського контенту в Google і YouTube: покрокова інструкція