В Україні можлива затримка пенсій – в чому причина

Фінансування пенсій та інших соцвиплат в Україні не припинятиметься. Водночас, затримка пенсій надалі можлива. Однак вона не буде тривалою і матиме, радше, технічний характер

Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За словами Оксани Жолнович, фінансування пенсій та інших соцвиплат було і залишається в пріоритеті у влади. Водночас, технічні затримки з виплатою пенсій цілком можливі надалі через те, що насамперед виділяються гроші на фінансування ЗСУ. А соціальні витрати йдуть у черзі другими. Однак пенсіонерам не варто перейматися тим, що їх залишать без грошей. Просто вони можуть прийти трохи згодом.

Цьогорічні бюджетні надходження перевищують суму, яка була минулого року. Так, у січні-серпні цього року до бюджету надійшло 330 млрд гривень, що на 50 млрд більше, ніж за перші 8 місяців минулого року, каже Оксана Жолнович. Перевиконати план бюджетних надходжень вдалося завдяки сплаті податків від ЗСУ. Військові цього року одержують високі зарплати, і податки від цих зарплат ідуть до бюджету.

Але й витрати на армію цьогоріч незрівнянно вищі, ніж у попередні роки. Так, на ЗСУ щомісяця йде 50% бюджету. Причому це половина не від тих грошей, які надійшли до скарбниці, а від тих, які потрібні на виплати. А потрібно набагато більше, ніж надходить. Тому щомісяця у нас бюджет виходить із дефіцитом, який частково перекривається за рахунок зовнішніх надходжень, а частково за рахунок емісії гривні.

Пенсійний фонд своєчасно нараховує громадянам пенсії, каже міністр. Але затримки з виплатами можуть виникати з вини казначейства. Державна казначейська служба, насамперед, обробляє запити військових та фінансує витрати на ЗСУ, а потім – на пенсії, зарплати бюджетникам та інші статті видатків.

“Якщо платіжка приходить одночасно з платіжкою ЗСУ, то першою опрацюють саме її. Тобто Мінсоцполітики має чекати, поки зберуть гроші для військових”, – пояснила чиновниця/.

Отже, якщо навіть виникатимуть затримки із виплатою пенсій, то це не привід для занепокоєння, переконує Оксана Жолнович. Гроші все одно прийдуть, а затримка пенсій не має бути тривалою.

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