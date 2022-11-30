В Україні може з’явитись ще одна виплата для військових під час воєнного стану – подробиці

Верховна Рада України пропонує ще одну допомогу для військових, які були мобілізовані у 2022 році. Яка виплата для військових може з’явитись під час воєнного стану

Верховна Рада України зареєструвала відповідний законопроект № 8164−1, повідомляє NNS

Документ передбачає додаткову виплату військовим, які були мобілізовані у 2022 році. У разі прийняття закону, військові отримають компенсацію за невикористану відпустку на роботі за 2022 рік грошовою виплатою. Виплата має стати щорічною.

Хто зможе отримати виплату

Виплату за невикористану відпустку зможуть отримати:

призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

призвані на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Під час воєнного стану в Україні може з’явитись ще одна виплата для військових

Також виплату (якщо пропрацювали понад 10 місяців) можуть отримати:

керівні працівники;

педагогічні працівники;

наукові працівники;

науково-педагогічні працівники;

спеціалісти закладів освіти.

Крім того, 60 днів відпочинку з виплатою “двомісячного грошового утримання впродовж мобілізаційного періоду коштом державного бюджету України” можуть отримати мобілізовані військові, яких було звільнено у зв’язку з демобілізацією.

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Як відбувається звільнення військових зі служби під час воєнного стану