В Україні хочуть змінити умови бронювання військовозобов’язаних: хто отримає відстрочку

В Україні змінять критерії бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекта і депутата Верховної ради Ярослава Железняка, передає NNS

Верховна рада прийняла у першому читанні законопроект, що розширює перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

Так, можуть бути заброньовані військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ;

на підприємствах, в установах і організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

При цьому такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час визначаються Кабінетом міністрі.

Мобілізація в Україні — що таке бронювання працівника і для чого воно потрібне