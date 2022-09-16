В Україні хочуть скоротити субсидії на комунальні послуги – про які цифри йдеться

В Україні хочуть скоротити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Стало відомо які цифри закладено в проекті бюджету

Уряд пропонує скоротити асигнування на субсидії у 2023 році на 600 мільйонів гривень порівняно з 2022 роком. Таким чином, замість 38,4 млрд гривень, які виділялися на субсидії цього року, у 2023 році виділять лише 37,8 млрд.

Такі цифри містяться в проекті держбюджету на 2023 рік. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Отже, згідно з проектом бюджету на 2023 рік, обсяг державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання громадянами твердого пічного палива та зрідженого газу дорівнюватиме 37,8 млрд гривень. Це приблизно на 600 мільйонів менше, ніж було заплановано у бюджеті на 2022 рік (38,4 млрд).

Таким чином, у бюджеті мають намір скоротити витрати на субсидії. Це передусім пов’язано з тим, що частина регіонів опинилася під тимчасовою окупацією. Крім того, багато будинків зруйновано, і багато виявилися порожніми через те, що їхні власники тимчасово перебувають за кордоном.

Таким чином, отримувачі субсидій не повинні відчути скорочення держдопомоги, оскільки їх просто поменшало. А відповідно, загальна сума на субсидії не потрібна така, як була цього року.

При цьому проектом держбюджету передбачено також такі соціальні видатки наступного року:

15,5 млрд. гривень – на держдопомогу малозабезпеченим сім’ям;

понад 57 млрд – на допомогу громадянам, які мають статус ВПО.

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