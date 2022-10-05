В Україні хочуть скасувати мінімальну зарплату та переглянути Трудовий кодекс

В Україні планують скасувати мінімальну зарплату. Якщо не всюди, то принаймні у деяких галузях. Як це допоможе бізнесу і чи вплине на зростання економіки

Скасування мінімальної зарплати розв’яже руки бізнесу і допоможе відкрити нові робочі місця. Крім того, влада має намір внести кардинальні зміни до Трудового кодексу, якому вже півстоліття

Такі невідкладні кроки слід зробити, щоби створити передумови для зростання національної економіки під час та опісля війни. Так вважає радник президента з економічних питань Олександр Роднянський. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“У нас є серйозні проблеми з нашим трудовим кодексом, розробленим у 1970-х роках, який необхідно переглянути”, – каже радник.

По суті, Трудовий кодекс, за яким зараз живе Україна, писався в інший час та для іншої суспільно-економічної формації. Тоді в СРСР панувала планова економіка, і такі поняття як конкуренція, безробіття та ринок були не більш ніж абстрактними атрибутами західного способу життя і виробництва. Тепер же будь-якому підприємству, щоби вижити і досягти благополуччя, потрібно пройти крізь сито конкурентної боротьби, завоювати ринок та відсіяти малоефективних працівників. Природно, що трудові відносини за таких умов мають бути зовсім іншими.

“Є і більш традиційні речі, які потрібно реформувати: простота найму, простота звільнення, вихідна допомога, гнучкий графік і контракти та контракти з фіксованим терміном”, – вважає Роднянський.

Звичайно, всі ці пункти зустрічають запеклий опір профспілок, які ставлять на чільне місце найманого працівника. Однак, якщо підприємство буде неконкурентоспроможним, то й найманих працівників на ньому не залишиться. Тому, щоб зберегти працівників, роботодавцю потрібно запроваджувати жорсткіші умови праці. На перший погляд, це парадоксально, але це – факт.

Одним із ключових пунктів нового Трудового кодексу Роднянський вважає питання про мінімальну зарплату. Багато роботодавців не встигають за її підвищенням. Через це вони не можуть сплачувати податки за своїх працівників. Отже, змушені або відмовитися від створення нових робочих місць, або, що іще гірше, скорочувати ті, які вже є.

“Ми повинні переконатися, що він (рівень мінімальної зарплати – авт.) не надто високий, тому що наша економіка руйнується, і ми повинні переконатися, що це не призведе до зростання безробіття”, – заявив радник президента.

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