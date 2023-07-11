В Україні хочуть повернути нульове розмитнення авто – що відомо

Депутати ВР пропонують повернути нульове розмитнення авто. Яка категорія зможе ввозити машини без мита

Депутати Верховної ради пропонують повернути нульове розмитнення авто для учасників бойових дій. Про це сказав народний депутат Павло Бакунець в ефірі телемарафону. Про це розповідає НСН.

“У Верховній раді є ініціатива аби для військовослужбовців, котрі мають посвідчення учасника бойових дій було нульове розмитнення в разі ввезення авто з закордону”, – сказав він.

За словами нардепа, така ініціатива важлива для потреб фронту, щоб військові частини могли завозити з-за кордону автівки, що необхідні українським оборонцям.

Бакунець повідомив, що нульове розмитнення допоможе військовим використовувати авто або на фронті або в особистих цілях, наприклад, відпустка.

В Україні хочуть повернути нульове розмитнення авто

Він зазначив, що поїхати та привезти з-за кордону авто можуть родичі-жінки військовослужбовця, яким на митному кордоні потрібно буде показати посвідчення учасника бойових дій, щоб уникнути сплати мита.

Нульове розмитнення авто в Україні

Як відомо, в червні депутати вже заявляли про намір повернути нульове розмитнення автомобілів в Україні, але лише для двох категорій населення. Зокрема, учасникам бойових дій та цивільним, яким авто знищено внаслідок війни.

На початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Це стосується ПДВ, акцизу, ввізного мита. Проте з 1 липня Рада повертає мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто.

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