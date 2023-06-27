В Україні хочуть посилити правила в’їзду для іноземців – деталі законопроекту

В Україні хочуть посилити правила в’їзду для іноземців. Відповідний законопроект зареєстровано в парламенті. Що пропонують його автори

Зокрема, йдеться про зобов’язання для громадян інших держав мати страховий поліс, який покриває пов’язані із війною ризики

Відповідний проєкт закону №9418 зареєстровано в парламенті, повідомляє НСН.

Наразі іноземці та особи без громадянства можуть потрапити до України за наявності дійсного паспорта, візи (якщо інше не передбачено законодавством України), підтвердження мети візиту, а також достатнього фінансового забезпечення на весь період перебування.

Автори нового законопроєкту пропонують доповнити цей перелік страховим полісом або сертифікатом як необхідною умовою для перетину кордону. Очікується, що така вимога діятиме у період воєнного стану та протягом 2 років після його скасування.

В Україні хочуть посилити правила в’їзду для іноземців

Такий поліс має видавати страхова компанія, зареєстрована в Україні, або іноземна компанія, яка має власне представництво в Україні чи договірні відносини зі страховою компанією-партнером на території України.

Сам документ повинен мати термін дії на весь період перебування іноземця у нашій країні й покривати витрати на медичну допомогу та відшкодування ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами. Перевірятимуть наявність документа прикордонники.

При цьому дія нових норм не поширюватиметься на іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також на біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

Також страхові поліси не знадобляться працівникам дипломатичних представництв та установ, офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей.

Окрім того, страховка не потрібна водіям та екіпажам автомобільного транспорту, літаків, кораблів та поїздів. Як і військовим інструкторам із країн-членів НАТО та країн-учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які тренують українських бійців.

“На жаль, на сьогодні стовідсотково безпечних міст в Україні не існує. І хоча основні бойові дії зосереджені у східній та південній частині України, територія всієї країни постійно потрапляє під ракетні обстріли, що, безумовно, є великою загрозою для життя і здоров’я людей. У зв’язку з цим, враховуючи наслідки військових дій на території України, загальну безпекову ситуацію, мають бути передбачені додаткові механізми для захисту й мінімізації ризиків, пов’язаних із воєнними діями”, – пояснили автори законопроєкту

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