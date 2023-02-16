Продовжується повномасштабна війна з російськими окупантами, під час якої можуть бути мобілізовані навіть обмежено придатні до служби. Але одній категорії чоловіків хочуть дозволити звільнятися зі сліжби

Народні депутати хочуть дозволити звільнятися за станом здоров’я військовим з інвалідністю І чи ІІ групи.

Відповідний законопроект №8412 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє НСН

В Україні хочуть дозволити звільнятися зі служби ще одній категорії чоловіків

“Багато військовослужбовців звертаються до керівництва з проханням звільнити їх з військової служби у зв’язку з наявністю інвалідності та фактичною неможливістю виконувати службові обов’язки. Однак з урахуванням відсутності правових підстав отримують відмову”, – йдеться у пояснювальній записці.

Люди з інвалідністю мають право взагалі не бути призвані на військову службу під час мобілізації, але можливість демобілізації з цієї причини для них не передбачено. Проект закону стосується як людей, які пішли воювати добровольцями вже маючи інвалідність, так і тих, хто отримав її безпосередньо під час війни.

Наразі ця категорія може бути звільнена лише на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з обліку, але такого критерію як інвалідність немає.

До так званого переліку хвороб включено лише захворювання, які можуть бути причиною інвалідності, але з більшості з них у воєнний час людина придатна для служби. Тому цю норму фактично пропонується доповнити уточненням, що під час воєнного стану наявність інвалідності І чи ІІ групи є достатньою самостійною підставою, за умови, що захисник не бажає залишитись у строю.

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