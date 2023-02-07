В Україні ймовірні більш тривалі відключення електроенергії – Yasno

По Україні, ймовірно, доведеться застосовувати більш тривалі відключення електроенергії. У Yasno назвали причину

В Україні зросла ймовірність більш тривалих відключень світла через збільшення навантаження на енергосистему. Про це повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

Про це розповідає НСН

В Україні можливі більш тривалі відключення електроенергії

«За прогнозами, тиждень буде холодним, тому навантаження на енергосистему збільшиться. Цілком імовірно, що колегам доведеться застосовувати більш тривалі відключення. Хоча генерація зросла, але через морози зростає і споживання. Також мережеві обмеження НЕК не дають можливості системі працювати повноцінно», – написав Коваленко.

Окрім того, за його словами, сніг і мороз можуть бути причиною додаткових аварій на лініях.

«Тому прошу обережно користуватися електроприладами. У разі аварій звертайтеся до ОСББ або до колег з ОСР», – зазначив він.

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