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В Україні ймовірні більш тривалі відключення електроенергії – Yasno

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В Україні ймовірні більш тривалі відключення електроенергії - Yasno
Національна служба новин - NNS

По Україні, ймовірно, доведеться застосовувати більш тривалі відключення електроенергії. У Yasno назвали причину

В Україні зросла ймовірність більш тривалих відключень світла через збільшення навантаження на енергосистему. Про це повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

Про це розповідає НСН

В Україні можливі більш тривалі відключення електроенергії

В Україні ймовірні більш тривалі відключення електроенергії - Yasno

«За прогнозами, тиждень буде холодним, тому навантаження на енергосистему збільшиться. Цілком імовірно, що колегам доведеться застосовувати більш тривалі відключення. Хоча генерація зросла, але через морози зростає і споживання. Також мережеві обмеження НЕК не дають можливості системі працювати повноцінно», – написав Коваленко.

Окрім того, за його словами, сніг і мороз можуть бути причиною додаткових аварій на лініях.

«Тому прошу обережно користуватися електроприладами. У разі аварій звертайтеся до ОСББ або до колег з ОСР», – зазначив він.

Джерело

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