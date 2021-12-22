Українці, які оформили пенсії за віком та після цього продовжили працювати, часто стикаються з проблемою некоректного нарахування розміру пенсії

У Пенсійному фонді занижують заслужений розмір виплат під час перерахунку пенсії за стажем та зарплатою за період, відпрацьований після виходу громадянами на пенсію. Зокрема, до редакції “На Пенсії” звернувся чоловік, якому неправильно перерахували його пенсію у вересні 2010 року. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Суть проблеми в тому, що при перерахунку пенсії було враховано середню зарплату по країні за 2007 рік (1197,91 грн), тобто ту, що враховувалася до перерахунку.

Пенсіонер вважає, що під час перерахунку мали застосувати поточну середню зарплату по країні (1650,43 грн) за 2009 рік, тобто за рік, що передує року чергового перерахунку.

Цей вид перерахунку пенсії регулюється частиною 4 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 1 січня 2004 року.

У редакції цієї статті станом на вересень 2010 року сказано, що якщо людина відпрацювала два роки з моменту останнього перерахунку або з призначення пенсії, то перерахунок робиться з урахуванням середньої зарплати по країні за рік, що передує року такого перерахунку.

Це означає, що пенсіонеру у Пенсійному фонді неправильно перерахували виплати, недорахувавши певну суму. Таких, як він, по Україні може бути тисячі.

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