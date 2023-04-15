В Україні готують закон про знесення панельних будинків та хрущовок – що відомо

В Україні готують масове знесення панельних будинків та хрущовок, які належать до застарілого житлового фонду. Громадян планують переселяти в інше маневрове житло або одразу видавати їм нові квартири

У Верховній Раді готують закон, який дасть змогу місцевій владі зносити панельні будинки, хрущовки та інші старі споруди. У парламенті вже ухвалили відповідний законопроект №6458 у першому читанні, триває підготовка до другого.

Про це повідомляє НСН.

Наразі в Україні понад 30 тисяч застарілих будинків, які треба знести. До них належать не лише споруди минулого століття, а й деякі багатоповерхівки, зведені до 2010 року.

Перелік застарілих будинків за роками будівництва виглядає так:

до 1919 року – 7646 (58 – аварійні);

з 1920-1953 року – 9693 (45 – аварійні);

з 1954-1969 року – 7192 (40 – аварійні);

з 1970-1989 років – 5364 (24 – аварійні);

з 1990-2010 років. – 785.

В Україні планують знесення панельних будинків та хрущовок

У Кабміні зазначили, що експлуатація таких будинків є небезпечною для мешканців, тому необхідна реконструкція. Рішення про визнання того чи іншого об’єкта до застарілого фонду прийматиме місцева влада.

Проблеми з реалізацією ініціативи

Експерти в галузі нерухомості вважають, що реалізація ініціативи буде досить складною.

“Знесення багатоквартирних будинків передує надання квартири в іншому багатоквартирному будинку у разі отримання забудовником згоди на відселення. В іншому випадку надається інша рівноцінна квартира в майбутньому будинку, а на час будівництва відселення – до маневрового житлового фонду”, – зазначили автори законопроекту

Однак мешканцям застарілого будинку можуть надати нерівноцінну квартиру або буде потрібна доплата. Інакше який сенс зносити хрущовки і знову будувати на їхньому місці дешеве житло. Не факт, що тимчасове житло, видане замість старого, не стане постійним – причому з гіршими умовами, ніж були.

Також постає питання про доцільність ухвалення закону про знесення старих будинків у період бойових дій, коли Росія щодня обстрілює нашу територію та руйнує будинки.

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