В Україні готують списання кредитів – які умови передбачено законопроектом

Чимало українців, які мають кредитні зобов’язання перед банками, можуть розраховувати на списання кредитів. Борги спишуть не всім, а лише тим громадянам, які через війну втратили своє майно, куплене на позичені гроші. При цьому є умови, за яких борг не спишуть

Рада готується проголосувати у другому читанні законопроект №7441-1, який визначає умови списання кредитів. Про це розповідає NNS

З українців можуть списати кредитну заборгованість перед банком, яка залишилася непогашеною. При цьому, звичайно, не йдеться про всі кредитні гроші, а лише про ті, які були взяті на купівлю майна, втраченого позичальниками через війну. Це стосується великих покупок: кредиту на автомобіль або іпотечного кредиту на придбання житла.

Цим законопроектом передбачено призупинення виплат за кредитами на таке майно:

що опинилося на окупованій території або в зоні активних бойових дій;

знищене чи безнадійно пошкоджене внаслідок війни. При цьому власник такого майна повинен мати документи, що підтверджують знищення або псування його кредитного майна.

Зокрема, щодо іпотечних кредитів, то на списання боргу за таким кредитом мають право клієнти банку, в яких куплене в кредит житло було знищене війною.

На яких умовах можливе списання кредитів – деталі законопроекту

При цьому до другого читання закону в ньому прибрали норму щодо площі розбитого житла. Раніше в законопроекті було передбачено списання коштів лише на певну площу житла. Однак тепер це обмеження прибрали.

Водночас, зберігаються інші обмеження, за яких кредит можуть не списати. Зокрема, списання кредиту можливе лише за таких умов:

якщо знищене майно було єдиним місцем проживання сім’ї позичальника;

якщо станом на 23 лютого 2022 року позичальник не мав простроченого платежу за кредитним договором.

У тому випадку, якщо банком буде прийнято позитивне рішення щодо списання кредиту, компенсацію, що належить за зруйноване житло, виплатять банку. При цьому сума компенсації не повинна перевищувати основної суми кредиту, який брав клієнт.

Щодо відсотків, які банк не отримав або недоотримав за таким кредитом, то вони вважаються втраченою вигодою і можуть бути виплачені надалі за рахунок країни-агресора.

За списанням кредиту, який було взято на придбання автомобіля, немає жодних обмежень щодо обсягу двигуна знищеної машини. Натомість є інші умови:

знищений автомобіль має бути станом на 23 лютого 2022 року єдиним автомобілем у сім’ї позичальника;

станом на цю дату (23.02.2022) заборгованість з поточної виплати кредиту не повинна перевищувати 7 днів.

Клієнт банку, який претендує на списання кредиту, повинен подати відповідну заявку з усіма необхідними документами протягом воєнного стану або терміном до трьох місяців після його скасування.

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