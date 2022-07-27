В Україні готують масове скорочення держслужбовців: хто перший піде на вихід

В Україні відбудеться масове скорочення держслужбовців. Процес скорочення не буде механічним вивільненням чиновників. Хто перший піде на вихід

Будуть виходити з міркувань необхідності тієї чи іншої посади під час війни. Першими підуть під скорочення ті, хто вже й зараз не працює.

Про те, за яким принципом відбуватиметься відсів чиновників, розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Те, що було прийнятно для держави до 24 лютого, тепер може бути абсолютно або майже неприйнятним. Деякі служби та інституції стали вкрай важливі для функціонування держави, а в деяких, навпаки, зараз немає нагальної потреби, каже Немчінов. Отже при скороченні будуть керуватися саме такими міркуваннями: хто найбільше потрібен зараз державі, того й лишать. Тобто одні підрозділи можуть скоротити зовсім, а інші навпаки – навіть підсилити.

“Тобто зараз ідеться про перегляд функціоналу, про те, щоб уникнути тих функцій, які в умовах воєнного стану є непотрібними, і, навпаки, підсилення, наприклад, сектору безпеки… Отже, йдеться зараз не про якесь механічне скорочення, а мова йде про визначення тих функцій, які зараз є актуальними, які – неактуальні, а які потребують підсилення “, – каже міністр..

Наразі в міністерствах проходить внутрішній аудит. Після того будуть вироблені якісь пропозиції щодо зміни у штатному складі підрозділів.

Олег Немчінов також навів цифри, скільки загалом чиновницьких посад налічується зараз у державі, і скільки людей працює на кожному з рівнів державної влади.

На сьогодні в Україні налічується близько 204 тисяч посад держслужбовців. У травні 2022 були зайняті 168 тисяч цих посад, на них працювали люди. Ще понад 32 тисячі посад залишались вакантними. Серед цієї армії чиновників налічувалось лише 260 держслужбовців категорії А. Це – найвища категорія. Майже 50 тисяч із загальної чисельності становили держслужбовці категорії Б. До них належать керівники департаментів і відділів у різних держустановах. Решта 155 тисяч – категорія В. До цієї категорії належать спеціалісти та головні спеціалісти, якщо можна так сказати “чорнороби” чиновницької сфери.

Загалом планують скоротити приблизно половину держслужбовців, тобто кожного другого.

Олег Немчінов також нагадав, що міністри та їхні заступники не є держслужбовцями в класичному розумінні. Так само, як і голови обласних та районних адміністрацій. Це усе – топові чиновники, яких призначають на роботу.

Очевидно, що скорочення почнеться не з них. Насамперед скоротять усі вакансії. А за тим попросять на вихід усіх держслужбовців, які виїхали за кордон, або взяли тривалу відпустку за власний рахунок, або знаходяться в простої чи працюють дистанційно. Крім того, скоротять представників держапарату, які залишились на тимчасово окупованій теритоії, адже вони все одно зараз не можуть виконувати покладених на них функцій.

Уряд планує масштабне скорочення держслужбовців. Скоротять кожного другого