Роботодавцям в Україні хочуть заборонити працевлаштування співробітників у штат як ФОПів. В такому разі вони більше не зможуть ухилятися від податків

Якщо оформляти співробітника в штат, то роботодавцю потрібно платити 22% ЄСВ і 19,5% військового збору та ПДФО, а ФОПи платять лише 5% податку із зарплати.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив про те, що уряд на рівні законодавства робить все для детінізації доходів та сплати податків до скарбниці. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Обмежити можливість працевлаштування у компаніях ФОПів третьої групи, що надають послуги, – один із кроків у цьому напрямку. Йдеться про тих роботодавців, хто не хоче платити податки та оформляє своїх співробітників як “зарплатні ФОП”.

ФОПи третьої групи згідно із законом можуть надавати послуги практично у всіх сферах діяльності. Також надавати їх не лише населенню, а й юрособам, у тому числі й закордонним.

Ця група підприємців має максимальний дохід обмежений 7 млн грн, а кількість працівників не обмежена. Подавати податкову звітність ФОПи третьої групи зобов’язані один раз на квартал та протягом 40 днів після завершення звітного періоду.

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