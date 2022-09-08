В Україні дозволили продовження відстрочок від мобілізації – деталі

Кабмін дозволив продовження відстрочок від мобілізації. Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Мінекономіки у березні – квітні, термін дії яких спливає у вересні – жовтні цього року

Кабінет міністрів передбачив можливість продовження на два місяці відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, термін дії яких спливає у вересні – жовтні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки, передає NNS

Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Мінекономіки у березні – квітні, термін дії яких спливає у вересні – жовтні цього року.

Зазначається, що рішення про продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути ухвалене Мінекономіки лише один раз.

Рішення передбачає також, що витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов’язаному співробітнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює. Тим самим розширюються положення ухвали Кабінету Міністрів, згідно з якими відповідними повноваженнями наділялися лише органи державної влади та інші державні органи.

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