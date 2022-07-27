В Україні дефіцит гречки і солі – яка ціна у супермаркетах наприкінці липня

За умов війни в Україні дефіцит гречки і солі. Українці настільки швидко змітають їх з полиць, що асортимент не встигає оновлюватися, а вартість зросла більш ніж вдвічі. Стало відомо, скільки вони коштують у супермаркетах наприкінці липня

Гречка та сіль зникли з магазинів через небувалий попит на них. Українські виробники забезпечували лише половину від споживаного обсягу крупи, а решту привозили з Казахстану та Росії. Імпорт зійшов нанівець через війну.

Нестача солі пов’язана із закриттям найбільшого підприємства “Артемсоль” – воно припинило роботу через бойові дії. Цей товар повернувся на полиці завдяки пропозиції сусідніх країн. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Наразі деякі українські супермаркети пропонують гречку за ціною, вищою за 100 грн за кілограмову упаковку. У торговельній мережі Novus пачка коштує від 98,76 грн. В Ашані продукт пропонують набагато дешевше – за 78,40 грн. МегаМаркет реалізує крупу по 102,70 грн за 800 г.

Щодо кухонної кам’яної солі, вона також помітно подорожчала порівняно з початком лютого. У Novus вона продається по 19,99 грн та 24,99 грн за кілограм. У МегаМаркеті сіль представлена по 29,90 грн/кг. В обох мережах реалізується морська сіль в асортименті.

Кам’яна сіль в Ашані коштуватиме 28,90 грн/кг. Там також можна купити сіль “Екстра” по 16,20 грн за упаковку 400 г.

Дефіцит солі в Україні – де можна купити та яка вартість продукції