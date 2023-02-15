В Україні четвертий день поспіль не відключають світло – завдяки чому це можливо

У середу, 15 лютого, четверту добу поспіль в Україні не відключають світло. В міненерго розповіли, завдяки чому це можливо

15 лютого енергосистема працюватиме з нульовим дефіцитом. Сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.

Про це повідомляє з посиланням на прес-службу Міненерго.

В Україні четвертий день поспіль не відключають світло

“Працюють усі 9 енергоблоків АЕС, забезпечуючи більше половини обсягів виробленої електроенергії в Україні. Сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел”.

Водночас, за його словами, в Одеській області у зв’язку з ремонтами мережевої інфраструктури можливі стабілізаційні відключення.

“На жаль, через ворожі обстріли східної частини Харківської області та пошкодження електромереж знеструмлено м. Куп’янськ та прилеглі райони”, – повідомив міністр.

Як відомо, НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий і песимістичний сценарій припускають дефіцит електроенергії ще тривалий час.

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