В Україні частині пенсіонерів можуть скоротити розмір виплат: подробиці

Частини пенсіонерів в Україні можуть скоротити розмір виплат. Кого торкнеться скорочення пенсії і за що її можуть урізати

Йдеться про тих українців, які отримують пенсії, працевлаштувалися і не повідомили про це протягом 10 днів у Пенсійному фонді.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Може виникнути так звана переплата пенсії, тобто виплата більшого розміру, ніж передбачено, адже працевлаштування пенсіонера впливає на його право на отримання всіляких доплат, надбавок та підвищення.

Йдеться зокрема про втрату права на доплати зі збільшенням прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, при отриманні надбавок за утримання дитини до 18 років, при отриманні пенсії за вислугу років.

Також причиною переплати пенсії можуть бути зайняття підприємницькою діяльністю. У разі переплати надлишок коштів стягуватимуться з пенсіонера на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду або в судовому порядку. Це передбачено ч. 1 ст. 50 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Повідомити про працевлаштування та уникнути відрахувань можна, зокрема, онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ. Для цього:

Увійдіть на веб-портал за допомогою кваліфікованого електронного підпису або ID-банкінгу.

У лівому бічному меню виберіть пункт “Пенсіонерам” – “Заява на перерахунок пенсії”.

Заповніть поля заяви та підвантажте скан-копії необхідних документів.

Натисніть кнопку “Оформити заяву”.

Підпишіть заяву КЕП та надішліть її до ПФУ.

В яких випадках українці можуть залишитись без пенсії – у Пенсійному фонді дали відповідь