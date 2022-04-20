В Україні церкви та храми на Великдень будуть закриті – як відвідати службу та освятити паски

На всій території України напередодні святкування Великодня закриють усі церкви та храми. Населення країни доведеться дотримуватися обмежувальних заходів у період воєнного стану

Віруючим в Україні нагадали про те, що у воєнний час у країні діє комендантська година. Це означає, що відвідати нічну службу у церкві на Великдень не вдасться. Двері всіх храмів у країні будуть зачинені для відвідувачів до ранку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

У неділю, 24 квітня, рано-вранці (після закінчення комендантської години) люди зможуть прийти до церкви, піднести молитви та освятити вміст великодніх кошиків. Освячення паски, як і раніше, дозволено проводити у храмах та на прилеглій до храмів території з урахуванням комендантської години у тому чи іншому регіоні.

Нічні богослужіння, які традиційно відбуваються у храмах у ніч із суботи на неділю, то до них пропонують віруючим приєднатися у режимі онлайн. Транслюватимуть богослужіння українські телеканали.

“Запрошуємо віруючих приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн”, – повідомили у Міністерстві культури та Державній службі з етнополітики та свободи совісті.

Чи будуть додаткові вихідні на Великдень і травневі свята