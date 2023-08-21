В Україні бракує працівників однієї сфери – Мінсоцполітики

В Україні бракує працівників однієї сфери. Йдеться про соціальну галузь: 7000 вакансій соцпрацівників залишаються не закритими

Про це розповіла в інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ міністр соцполітики України Оксана Жолнович. Про це повідомляє НСН з посиланням на businessua.com.

Через брак спеціалістів у цій сфері залишаються без нагляду люди, що належать до соціально вразливих верств, яким потрібна не лише моральна, але й фізична допомога у вирішенні побутових питань.

Водночас, на ринку праці попит на вакансії усе ще переважає пропозиції від роботодавців. Тобто, вільних місць менше, ніж людей, які шукають роботу. Однак іти працювати в соціальну сферу українці не квапляться. Перш за все – через низьку зарплату, яку там пропонують. Адже здебільшого соцпрацівникам готові платити лише мінімалку. А натомість клієнтів у кожного соцпрацівника чимало, і всім потрібно приділити увагу.

Разом з тим, місцеві громади, за кошти яких і фінансуються заклади, що надають соціальну допомогу, не в змозі збільшувати видатки на утримання штату працівників таких закладів.

В Україні бракує працівників однієї сфери – йдеться про соціальну галузь

Але проблемі можна зарадити, якщо не утримувати громіздкі та малоефективні комунальні підприємства, вважають у Мінсоцполітики. Адже в них працює чималий керівний апарат, без якого цілком можна було б у цій справі обійтися.

Отже, в уряді пропонують перетворити установи, що займаються соцзахистом, на комунальні підприємства. А можливо десь і віддати їх у приватні руки.

Тоді таке підприємство максимально позбудеться чиновницького апарату, а громада платитиме йому гроші лише за конкретні надані послуги. Звісно, завдяки цьому можна буде підвищити платню соцпрацівникам.

Адже сьогодні робота соцпрацівника не престижна через малу зарплату. Отже, підвищивши зарплати, можна буде й підняти престиж професії соціального працівника.

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