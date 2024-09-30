Військовозобов’язані українці повинні повідомляти до ТЦК про усі зміни особистих даних. Яку саме інформацію треба надати і у який строк.

Про зміни у місці проживання, сімейному стані чи після зміни телефонів або електронної пошти. На це закон відводить 7 календарних днів.

Про це розповів начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, передають “Новини України – НСН”.

В термін до 7 днів –про що мають повідомляти до ТЦК військовозобов’язані

На повідомлення відводиться 7 днів

Згідно із законом “Про військовий обов’язок і військову службу”, військовозобов’язані громадяни мають певні зобов’язання перед територіальними центрами комплектування.

Зокрема, вони мають повідомляти про всі зміни, які відбулися у їхньому житті.

На повідомлення закон надає сім календарних днів.

Про які зміни треба повідомляти до ТЦК

Йдеться про такі зміни:

сімейного стану;

місця проживання (перебування);

номерів зв’язку;

адреси електронної пошти;

освіти;

місця роботи;

посади;

стану здоров’я (у тому числі встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).

У випадку відсутності повідомлення про такі зміни військовозобов’язаного можуть притягнути до адміністративної відповідальності й покарати штрафом.

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