Військовозобов’язані українці повинні повідомляти до ТЦК про усі зміни особистих даних. Яку саме інформацію треба надати і у який строк.
Про зміни у місці проживання, сімейному стані чи після зміни телефонів або електронної пошти. На це закон відводить 7 календарних днів.
Про це розповів начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, передають “Новини України – НСН”.
В термін до 7 днів –про що мають повідомляти до ТЦК військовозобов’язані
На повідомлення відводиться 7 днів
Згідно із законом “Про військовий обов’язок і військову службу”, військовозобов’язані громадяни мають певні зобов’язання перед територіальними центрами комплектування.
Зокрема, вони мають повідомляти про всі зміни, які відбулися у їхньому житті.
На повідомлення закон надає сім календарних днів.
Про які зміни треба повідомляти до ТЦК
Йдеться про такі зміни:
- сімейного стану;
- місця проживання (перебування);
- номерів зв’язку;
- адреси електронної пошти;
- освіти;
- місця роботи;
- посади;
- стану здоров’я (у тому числі встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).
У випадку відсутності повідомлення про такі зміни військовозобов’язаного можуть притягнути до адміністративної відповідальності й покарати штрафом.
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