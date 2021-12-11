Державний ПриватБанк та міжнародна платіжна система IntelExpress запустили новий сервіс, що дозволить здійснювати прямі грошові перекази в Україну

Згідно з повідомленням прес-служби ПриватБанку, новий сервіс позбавить українців необхідності шукати канали самообслуговування або відвідувати відділення, щоб отримати кошти. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Прямі міжнародні грошові перекази IntelExpress в іноземній валюті (євро або долар США) можна здійснити на рахунок або картку ПриватБанку з будь-якої точки світу.

Для переказу коштів необхідно знати лише номер картки ПриватБанку одержувача або номер рахунку у форматі IBAN. Крім того, необхідно правильно вказати прізвище та ім’я одержувача.

Новий сервіс ПриватБанку буде корисним насамперед заробітчанам, які перераховують рідним та близьким зароблені кошти з-за кордону.

Міжнародна платіжна система IntelExpress стала новим напрямком співпраці одного із найбільших українських банків. Клієнти ПриватБанку також можуть отримувати та надсилати грошові перекази Western Union; PrivatMoney; MoneyGram; RIA; Sigue, Meest та Welsend – лише отримання.

Глава дирекції роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитро Мусієнко зазначив, що співпраця фінустанови з IntelExpress зробить міжнародні перекази для українців ще більш простими та комфортними.

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