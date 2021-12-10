В «помаранчеву» зону увійшла ще одна область

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В помаранчеву зону перейшла ще одна область. “Жовтих” регіонів стало менше – 13

Список областей по карантинних зонах станом на сьогодні, 10 грудня. Повідомляє сайт 24 здоров‘я, передає NNS

Жовта” зона є найбільшою станом на сьогодні. Втім, вона скоротилась, тепер тут Київ та 12 областей.

  • Дніпропетровська,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська.
  • Чернівецька області.

Червона зона залишилась без змін. В цій зоні 10 регіонів:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернігівська.

Помаранчева зона розширилась вдвічі. Тепер в неї входять дві області:

  • Донецька,
  • Одеська.

Нові правила карантину з 6 грудня: які будуть обмеження у різних зонах

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