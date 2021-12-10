В «помаранчеву» зону увійшла ще одна область

В помаранчеву зону перейшла ще одна область. “Жовтих” регіонів стало менше – 13

Список областей по карантинних зонах станом на сьогодні, 10 грудня. Повідомляє сайт 24 здоров‘я, передає NNS

“Жовта” зона є найбільшою станом на сьогодні. Втім, вона скоротилась, тепер тут Київ та 12 областей.

Дніпропетровська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська.

Чернівецька області.

Червона зона залишилась без змін. В цій зоні 10 регіонів:

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська.

Помаранчева зона розширилась вдвічі. Тепер в неї входять дві області:

Донецька,

Одеська.

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