В «помаранчеву» зону увійшла ще одна область

В помаранчеву зону перейшла ще одна область. “Жовтих” регіонів стало менше – 13
Список областей по карантинних зонах станом на сьогодні, 10 грудня. Повідомляє сайт 24 здоров‘я, передає NNS
“Жовта” зона є найбільшою станом на сьогодні. Втім, вона скоротилась, тепер тут Київ та 12 областей.
- Дніпропетровська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька області.
Червона зона залишилась без змін. В цій зоні 10 регіонів:
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська.
Помаранчева зона розширилась вдвічі. Тепер в неї входять дві області:
- Донецька,
- Одеська.
Нові правила карантину з 6 грудня: які будуть обмеження у різних зонах