В Міноборони проаналізували нову тактику дій окупантів щодо застосування військ

Міноборони провели аналіз тактики дій російських окупантів і помітили низку особливостей щодо застосування військ противником

Про це повідомив заступник начальника Головного оперуправління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 5.ua.

“Під час ведення наступальних дій використовується тактика залучення невеликих штурмових груп – до взводу (роти), посилених танковими підрозділами. Застосування повноцінних батальйонно-тактичних груп і засобів забезпечення не відмічається”, – повідомив він

Громов також зазначив, що ворог уникає ведення бойових дій в нічний час – веде їх переважно в світлу пору доби. А застосування підрозділів вночі практично не здійснюється – крім передислокації та перегрупування.

Окупанти суттєво змінили тактику на фронті — військовий експерт